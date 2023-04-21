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11:01, 21 апреля 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о результатах новых исследований о связи стресса и рака

Психиатр Алексеева: нет доказательств, что стресс может вызвать рак или сахарный диабет

Фото: Aiony Haust / Unsplash

Утверждение, что стресс может вызвать рак или сахарный диабет, не имеет научного обоснования. Популярный миф о влиянии нервного перенапряжения на здоровье развеяла в беседе с «Лентой.ру» психиатр, руководитель отдела внешних научных связей НКИЦН Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ Ольга Карпенко.

Врач рассказала россиянам, что в 1960-е годы ХХ века специалисты выделили несколько психосоматических заболеваний, развитие которых, предположительно, может быть спровоцировано стрессом. В этот список среди прочего вошли рак, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, астма, синдром раздраженного кишечника, хронический панкреатит, псориаз и некоторые другие недуги. Однако с тех пор было проведено множество новых исследований, особенно в области онкологии, в результате которых ученые пришли к выводу, что нет доказательств взаимосвязи стресса и развития рака или диабета, заявила Карпенко.

Хотя научных данных нет, люди все равно привыкли думать, что стресс может быть провокатором образования злокачественных опухолей и других опасных заболеваний. Но из всего списка, пожалуй, только сердечно-сосудистые заболевания могут быть им спровоцированы. Это объясняется тем, что при стрессе организм работает на износ и производит много адреналина, чтобы всегда находиться в режиме повышенной готовности

Ольга Карпенкопсихиатр, кандидат медицинских наук
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Если стресс становится хроническим, в долгосрочной перспективе это может повлиять на цифры артериального давления и потенциально спровоцировать развитие гипертонической болезни, отметила Карпенко. Относительно других болезней такой связи ученым выявить не удалось, подытожила она.

Ранее онколог, гематолог Александр Серяков назвал смертельную опасность вейпов. По его словам, из-за курения электронных устройств развивается рак легких, почек, гортани и других органов.

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Наталья Обрядина
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