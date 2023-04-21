Создан быстрый тест на корь

В ФМБА России создали выявляющий корь за несколько дней до первых симптомов тест

В российском Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) создали тест, выявляющий корь за несколько дней до первых симптомов. О результатах работы сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве.

Как уточняется, новая тест-система позволяет определить наличие заболевания за 3-4 дня до формирования клинических проявлений. Диагностическую систему разработали по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой.

«Использование тест-системы даст возможность выявить заболевание у контактирующих с больным корью и подозрительных на инфекцию в эпидемиологических очагах в инкубационном периоде, что поможет остановить распространение вируса кори на территории РФ», — рассказали в агентстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении эпидемиологической ситуации в России. На данный момент зараженные зафиксированы в 44 регионах. Тем не менее вирус проявляется в локальных очагах, где быстро удается остановить распространение.