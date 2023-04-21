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18:05, 21 апреля 2023Забота о себе

Невролог назвал опасные причины утреннего ощущения разбитости

Невролог Длин: разбитость по утрам может возникать из-за депрессии и сна рядом с телефоном

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Ощущение постоянной разбитости по утрам может возникать из-за сна рядом с включенными гаджетами или депрессии, считает врач-невролог Сергей Длин. О других причинах постоянной усталости и отсутствия энергии после ночного отдыха он рассказал изданию Life.

Длин объяснил, что хроническая усталость утром может быть следствием слишком высокой температуры в спальне и недостаточного затемнения комнаты. Он назвал простой способ восстановить силы и легко вставать: для этого необходимо спать при температуре не выше 20-22 градусов, с выключенным или переведенным в режим «не беспокоить» телефоном и в полной темноте. Именно в таких условиях организм вырабатывает достаточное количество гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна, добавил невролог.

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В то же время, по словам врача, существуют и более опасные причины хронической утренней разбитости, в частности, различные психические заболевания. Из-за депрессии, нервозности и повышенной тревожности организм находится в состоянии постоянного стресса, что мешает ему расслабиться и хорошо выспаться.

Этот стресс будет постоянно влиять и на работу гормональной системы, на работу надпочечников, на работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта. То есть со временем в организме может нарушиться целая цепочка и возникнут заболевания

Сергей Длинврач-невролог

Если все условия для хорошего ночного отдыха соблюдены, а сон по-прежнему остается поверхностным, Длин рекомендовал не игнорировать свое состояние и обязательно обратиться за медицинской помощью. Специалист подберет подходящую терапию, витамины и диету, чтобы состояние человека нормализовалось.

Ранее ученые выявили причины плохого сна ночью. По результатам исследования они связали хроническое недосыпание с загрязнением воздуха и внешними шумами.

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Наталья Обрядина
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