Украинский посол призвал искать альтернативу зерновой сделке

Посол Украины Боднар призвал искать альтернативу зерновой сделке из-за опасений блокировки

Украине нужно искать альтернативные варианты поставок зерна. С таким призывом выступил украинский посол в Турции Василий Боднар из-за опасений блокирования зернового коридора по Черному морю, передает издание «Укринформ».

«Нам нужно думать над какими-то альтернативными вариантами, если россияне попытаются заблокировать зерновое соглашение 18 мая. (...) Возможно, уже сейчас нам нужно формировать планы "Б" и "С", куда пойдут суда», — считает он.

Боднар заявил, что Украине также необходимо учитывать внутреннюю ситуацию в Турции, в том числе предстоящие президентские и парламентские выборы. Кроме того, Киев, по его словам, должен принимать во внимание перспективы развития ситуации с зерновой сделкой. Дипломат допустил, что все указанные варианты просчитываются и прописываются в плане действий на случай непредвиденных обстоятельств.

Ранее в МИД РФ заявили, что продление зерновой сделки 18 мая невозможно без решения системных проблем, мешающих выполнению российских требований. В списке условий России — повторное подключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок техники для сельского хозяйства и запчастей к ней, снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы российско-украинского аммиакопровода, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.