Бойцы ВСУ посмотрели в камеру российского дрона за мгновение до гибели

Военные украинской армии посмотрели в камеру российского дрона перед гибелью

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в лесном массиве, на котором запечатлено, как за мгновение до гибели военные украинской армии посмотрели в камеру российского дрона. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

Ведомство сообщило, что российский десант успешно ликвидировал опорные пункты позиции бойцов ВСУ около населенного пункта Кременная несколькими точными залпами самоходных орудий «Нона-С». Судя по опубликованным кадрам, украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник и даже посмотрели в камеру дрона, но отреагировать не успели.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Червонопоповка и Невское Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) были нанесены артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и авиацией группировки войск «Центр».

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут).

