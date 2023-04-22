Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 22 апреля 2023Россия

Бойцы ВСУ посмотрели в камеру российского дрона за мгновение до гибели

Военные украинской армии посмотрели в камеру российского дрона перед гибелью
СюжетРакетные удары по Украине:

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в лесном массиве, на котором запечатлено, как за мгновение до гибели военные украинской армии посмотрели в камеру российского дрона. Кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

Ведомство сообщило, что российский десант успешно ликвидировал опорные пункты позиции бойцов ВСУ около населенного пункта Кременная несколькими точными залпами самоходных орудий «Нона-С». Судя по опубликованным кадрам, украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник и даже посмотрели в камеру дрона, но отреагировать не успели.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля 2022

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Червонопоповка и Невское Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) были нанесены артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и авиацией группировки войск «Центр».

Также официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что российские штурмовые отряды взяли под контроль три квартала Артемовска (украинское название — Бахмут).

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Берлин решил массово выслать российских дипломатов
Алена Водонаева объяснила свой отказ от алкоголя
В Запорожье заявили о массовых переходах ВСУ на сторону России
Найденный в Белгороде боеприпас оказался не взрывоопасен
Сербия стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае
9-летнего мальчика застрелили в Доминикане спустя полчаса после начала отпуска
Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира
Появилось фото найденной в Белгороде авиабомбы весом в полтонны
Мужчина провалился в шахту лифта в московской многоэтажке
В Минобороны заявили об уничтожении более 250 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.