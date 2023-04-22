В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили об уничтожении более 65 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери украинской стороны раскрыли в Минобороны России в субботу, 22 апреля.

Как уточнили в ведомстве, удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Червонопоповка и Невское Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) были нанесены артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и авиацией группировки войск «Центр».

В результате атаки российских военных ВСУ также лишились гаубицы Д-30 и двух боевых машин пехоты.

Днем ранее, 21 апреля, российские военнослужащие уничтожили более полусотни бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Еще на одном направлении, купянском, потери противника за сутки превысили 60 военнослужащих.