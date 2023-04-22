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13:45, 22 апреля 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили об уничтожении более 65 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Потери украинской стороны раскрыли в Минобороны России в субботу, 22 апреля.

Как уточнили в ведомстве, удары по позициям украинских военных близ населенных пунктов Червонопоповка и Невское Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) были нанесены артиллерией, тяжелыми огнеметными системами и авиацией группировки войск «Центр».

В результате атаки российских военных ВСУ также лишились гаубицы Д-30 и двух боевых машин пехоты.

Днем ранее, 21 апреля, российские военнослужащие уничтожили более полусотни бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Еще на одном направлении, купянском, потери противника за сутки превысили 60 военнослужащих.

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Варвара Кошечкина
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