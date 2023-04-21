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14:33, 21 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 55 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили более полусотни бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены штурмовой и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

«Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», — говорится в сообщении Минобороны.

Еще на одном направлении, купянском, потери противника за сутки превысили 60 военнослужащих.

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Евгения Куликова
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