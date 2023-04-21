Минобороны заявило об уничтожении полусотни бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 55 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили более полусотни бойцов ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены штурмовой и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

«Уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», — говорится в сообщении Минобороны.

Еще на одном направлении, купянском, потери противника за сутки превысили 60 военнослужащих.