AT: российские планирующие бомбы УПАБ показали эффективность и поставили Украину в тупик

Старший научный сотрудник Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times оценил эффективность российских планирующих бомб УПАБ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам эксперта, этот вид вооружений показал себя надежным способом атаки и поставил украинских военных в тупик, поскольку им не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной такой бомбы.

Высокоточные бомбы «Гром-Э2» и УПАБ-1500Б-Э стали ответом на поставки Киеву из США планирующих бомб GLSDB (бомба наземного базирования малого диаметра) совместного производства Boeing и шведского Saab и JDAM-ER (совместный боеприпас прямой атаки увеличенной дальности), отметил Брайен.

Он пояснил, что американские бомбы оказались неэффективными и уже были перехвачены российскими военными.

5 марта командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его словам, данные снаряды уже используются при атаках на укрепрайоны ВСУ в Авдеевке.

