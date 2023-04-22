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04:30, 22 апреля 2023Наука и техника

Оценена эффективность российских планирующих бомб в ходе спецоперации на Украине

AT: российские планирующие бомбы УПАБ показали эффективность и поставили Украину в тупик
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Старший научный сотрудник Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times оценил эффективность российских планирующих бомб УПАБ в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

По словам эксперта, этот вид вооружений показал себя надежным способом атаки и поставил украинских военных в тупик, поскольку им не удалось ни заглушить, ни сбить ни одной такой бомбы.

Высокоточные бомбы «Гром-Э2» и УПАБ-1500Б-Э стали ответом на поставки Киеву из США планирующих бомб GLSDB (бомба наземного базирования малого диаметра) совместного производства Boeing и шведского Saab и JDAM-ER (совместный боеприпас прямой атаки увеличенной дальности), отметил Брайен.

Он пояснил, что американские бомбы оказались неэффективными и уже были перехвачены российскими военными.

5 марта командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай рассказал, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б. По его словам, данные снаряды уже используются при атаках на укрепрайоны ВСУ в Авдеевке.

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Марина Совина
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