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04:30, 22 апреля 2023Наука и техника

Автопилот Tesla подешевеет

Barron's: Tesla снизит цены на автопилот, чтобы сделать свои машины более конкурентными

Фото: Steve Marcus / Reuters

Автопилот Tesla подешевеет — таким образом производитель привлечет дополнительное внимание к своим автомобилям. Об этом сообщает газета Barron's.

Журналисты издания сослались на аналитиков компании Canaccord, которые уверены, что корпорация Илона Маска будет вынуждена предложить потребителям скидку. По мнению экспертов, в Tesla снизят цены на Full Self-Drive (FSD), которая сейчас оценивается в 15 тысяч долларов, или около 1,2 миллиона рублей, чтобы сделать свою систему более конкурентной на рынке.

Аналитики Cowen, в свою очередь, заявили, что FSD не может обеспечить машине полную функцию автопилота — по этой причине цена в 15 тысяч долларов кажется специалистам завышенной. Также эксперты поставили под сомнение обещание Маска о том, что полноценная версия автопилота будет представлена до конца 2023 года.

Журналисты Reuters заметили что Full Self-Drive не делает автомобиль автономным на дороге. По мнению авторов агентства, стоимость в 15 тысяч долларов — почти треть от цены базовой модели Model Y в США, автомобиль стоит 47 тысяч долларов.

Финансисты также скептически оценили планы Tesla на успешную доработку автопилота. «Вы не инвестируете в Tesla. Вы инвестируете в Илона Маска», — заявил главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест.

В середине апреля компания Tesla начала принимать заказы на упрощенную версию Model Y. Упрощенный вариант электрического кроссовера с запасом хода 450 километров оценили в 50 тысяч долларов.

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Андрей Ставицкий
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