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20:37, 11 апреля 2023Наука и техника

Tesla выпустила новый дешевый электрокар

На сайте Tesla появилась упрощенная версия Model Y стоимостью 50 тысяч долларов

Фото: Tesla

Компания Tesla начала принимать заказы на упрощенную версию Model Y. Об этом сообщает издание InsideEVs.

Вариант с новой версией электрического кроссовера появился в конфигураторе на сайте автопроизводителя. Обновленная Model Y также получила двухмоторную полноприводную трансмиссию, однако электрокар имеет уменьшенный запас хода — до 450 километров. Журналисты предположили, что автомобиль базируется на новом аккумуляторе Tesla 4680. Стоимость дешевого автомобиля составляет 50 тысяч долларов или около 4 миллионов рублей.

Model Y также выпущена в версиях Long Range и Performance, которые имеют запас хода 530 и 490 километров соответственно. Стоимость Long Range составляет 53 тысячи долларов или около 4,3 миллиона рублей, Performance — 57 тысяч долларов или около 4,6 миллиона рублей.

Авторы издания также отметили, что самая дешевая Model Y имеет базовую комплектацию — выкрашенный в белый цвет кузов и салон с сиденьями из синтетической кожи. По словам журналистов, пока неизвестно, можно ли получить на покупку электрокара налоговую льготу в размере 7500 долларов.

Ранее Tesla завила, что запланировала выпуск недорогих электромобилей. В серию войдут доступные электрические грузовики, а также автомобили Model 3 и Model Y.

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Андрей Ставицкий
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