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03:03, 22 апреля 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтоженного российской армией танка ВСУ под Кременной

RusVesna показала видео с уничтоженным украинским танком в лесах под Кременной

Видео: Telegram / RVvoenkor

Российские войска уничтожили танк и позиции украинской армии в лесах под Кременной, снятые российскими военными кадры появились в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Военный показал лес и оставшиеся после боя снаряды. Он запечатлел на видео разбитый полностью танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Лес под Кременной. Здесь леса нет», — описал он местность, имея в виду оставшиеся после боя стволы деревьев.

Ранее боец «Ахмата» рассказал о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону на кременском участке. По его словам, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ время от времени прощупывают оборону, однако им это не удается, так как они оказываются «откинуты» российскими военнослужащими.

Он также сообщил, что украинские военные в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников.

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Марина Совина
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