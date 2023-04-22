Появились кадры уничтоженного российской армией танка ВСУ под Кременной

RusVesna показала видео с уничтоженным украинским танком в лесах под Кременной

Видео: Telegram / RVvoenkor

Российские войска уничтожили танк и позиции украинской армии в лесах под Кременной, снятые российскими военными кадры появились в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Военный показал лес и оставшиеся после боя снаряды. Он запечатлел на видео разбитый полностью танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Лес под Кременной. Здесь леса нет», — описал он местность, имея в виду оставшиеся после боя стволы деревьев.

Ранее боец «Ахмата» рассказал о попытках диверсантов ВСУ прощупать оборону на кременском участке. По его словам, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ время от времени прощупывают оборону, однако им это не удается, так как они оказываются «откинуты» российскими военнослужащими.

Он также сообщил, что украинские военные в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников.