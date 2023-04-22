Российский игрок НХЛ повторил рекорд 35-летней давности

Российский защитник Дмитрий Орлов повторил достижение «Бостона» в НХЛ 35-летней давности

Российский защитник Дмитрий Орлов повторил рекорд клуба «Бостон Брюинс» 35-летней давности. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок отметился результативными действиями в каждом из трех матчей серии плей-офф. В последний раз защитникам «Бостона» это удавалось достичь такого показателя в 1988 году, когда Глен Уэсли отличился результативными действиями в первых трех встречах 1/8 финала Кубка Стэнли.

24 февраля Орлова обменяли в «Бостон» вместе с американским нападающим Гарнетом Хэтэуэем из «Вашингтон Кэпиталс». В составе нового клуба россиянин провел 23 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

Защитник выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м. В составе сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира.