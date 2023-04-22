Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Майнц
Сегодня
16:30 (Мск)
Бавария
Германия - Бундеслига|29-й тур
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|24-й тур
Лацио
Сегодня
19:00 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|31-й тур
Манчестер Юнайтед
Перенесён
Челси
Англия - Премьер-лига|32-й тур
Виннипег Джетс
Сегодня
23:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 3-й матч
09:32, 22 апреля 2023Спорт

Российский игрок НХЛ повторил рекорд 35-летней давности

Российский защитник Дмитрий Орлов повторил достижение «Бостона» в НХЛ 35-летней давности

Фото: Brian Fluharty-USA TODAY Sports / Reuters

Российский защитник Дмитрий Орлов повторил рекорд клуба «Бостон Брюинс» 35-летней давности. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок отметился результативными действиями в каждом из трех матчей серии плей-офф. В последний раз защитникам «Бостона» это удавалось достичь такого показателя в 1988 году, когда Глен Уэсли отличился результативными действиями в первых трех встречах 1/8 финала Кубка Стэнли.

24 февраля Орлова обменяли в «Бостон» вместе с американским нападающим Гарнетом Хэтэуэем из «Вашингтон Кэпиталс». В составе нового клуба россиянин провел 23 матча, в которых забросил четыре шайбы и отдал 13 результативных передач.

Защитник выступал за «Вашингтон» с 2011 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м. В составе сборной России хоккеист выиграл чемпионат мира.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В небе над Крымом отработали силы ПВО
Натурализованный игрок «Зенита» сделал выбор между сборными России и Бразилии
В Роспотребнадзоре сравнили симптомы кори и ОРВИ
Москвичей предупредили о самом теплом дне апреля
Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»
Российский игрок НХЛ повторил рекорд 35-летней давности
В Москве раскрыли детали пятого сезона свадебного проекта «Новые адреса счастья»
В России рассказали о возможности нарушить работу систем Starlink на Украине
Китай заподозрили в подготовке к американским санкциям
В России подсчитали процент иммунизации против кори
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.