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16:01, 22 апреля 2023Спорт

«Химки» победили «Торпедо» в матче аутсайдеров РПЛ

«Химки» победили «Торпедо» со счетом 4:2 в матче 24-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Химки» победили «Торпедо» в матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки. В составе победителей мячи забили Бутта Магомедов, Владимир Хубулов, Неманья Главчич, а также Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти. У «Торпедо» голами отметились Андре, поразивший ворота со штрафного, и Илья Стефанович.

«Химки» и «Торпедо» остаются аутсайдерами РПЛ. В турнирной таблице чемпионата команды занимают последнее и предпоследнее места соответственно.

В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде против «Локомотива». «Торпедо» в тот же день проведет гостевую встречу с «Сочи».

Дарья Коршунова
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