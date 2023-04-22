Минобороны Италии назвало единственный способ разрешить конфликт на Украине

Министр обороны Италии заявил о необходимости прямых переговоров России и Украины

Разрешить конфликт на Украине можно только с помощью прямых переговоров Киева и Москвы. Об этом в интервью La Stampa заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

По его словам, Италия гарантирует Украине право на самооборону и при этом пытается добиться урегулирования мирным путем. «Единственное, что мы можем попытаться сделать, это не закончить войну, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», — подчеркнул он.

Крозетто также заявил, что ООН в свою очередь утратила способность прекращать конфликты, а для достижения мира на Украине необходим другой посредник, в качестве которого может выступать и Китай.

Ранее профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что Украине следует согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории. По его словам, Киев должен добровольно согласиться на пересмотр границ страны, поскольку это является «единственно возможной альтернативой боевым действиям».