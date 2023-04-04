В Италии назвали неудобный для Украины способ завершить конфликт

Итальянский профессор Гаццини: Украина должна признать российской часть своей территории

Украине следует согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории. Такой вывод сделал профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини в своей статье для Financial Times.

По его словам, Киев должен добровольно согласиться на пересмотр границ страны, поскольку это является «единственно возможной альтернативой боевым действиям». Более того, уверен ученый, подобный вариант косвенно устроит все стороны международного конфликта.

Ранее американская ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предсказала, что Россия выйдет к границам Польши без помощи Вашингтона, поскольку Украина в этом случае не сможет противостоять российской армии. «Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. Не беспокоит ли это вас?» — поинтересовалась у конгрессвумен журналистка.