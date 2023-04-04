Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:43, 4 апреля 2023Интернет и СМИ

В Италии назвали неудобный для Украины способ завершить конфликт

Итальянский профессор Гаццини: Украина должна признать российской часть своей территории

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украине следует согласиться на мирное урегулирование и признать российской часть своей бывшей территории. Такой вывод сделал профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини в своей статье для Financial Times.

По его словам, Киев должен добровольно согласиться на пересмотр границ страны, поскольку это является «единственно возможной альтернативой боевым действиям». Более того, уверен ученый, подобный вариант косвенно устроит все стороны международного конфликта.

Ранее американская ведущая телешоу 60 Minutes Лесли Шталь в интервью с членом палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин предсказала, что Россия выйдет к границам Польши без помощи Вашингтона, поскольку Украина в этом случае не сможет противостоять российской армии. «Если мы откажемся помогать Украине прямо сейчас, тогда Россия будет граничить с Польшей, а это уже страна НАТО. Не беспокоит ли это вас?» — поинтересовалась у конгрессвумен журналистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Трампа отпустили
В Италии назвали неудобный для Украины способ завершить конфликт
Клинтон пожалел о своем предложении Украине отказаться от ядерного оружия
Бородина высказалась о самооценке любовниц женатых мужчин
Орбан поддержал Трампа
Губернатор Мурманской области прокомментировал вступление Финляндии в НАТО
Прокурор обвинил Трампа в сокрытии информации
Адвокат Трампа прокомментировал обвинения суда
Британия заблокировала трансляцию встречи СБ ООН по эвакуации детей из зоны СВО
МИД Венгрии связал встречу НАТО с опасностью начала новой мировой войны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.