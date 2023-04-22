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07:24, 22 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о стягивании резервов украинских сил на Северском направлении

Военкор Гадзиев сообщил о стягивании резервов ВСУ в Белогоровку на Северском направлении

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы на Северском направлении.

Он указал со ссылкой на данные разведки, что в Белогоровку прибыл еще один батальон украинской пехоты. Военкор добавил, что российские штурмовики находятся менее, чем в километре от населенного пункта, бои идут в лесопосадках.

Гадзиев отметил, что артиллерия ВСУ продолжает наносить удары, но не в полную силы, предположительно, в целях экономии боеприпасов.

По словам военкора, российские войска основательно укрепились на данном участке фронта, построили фортификационные сооружения, танковые рвы и преграды, об этом известно украинским военным.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли четыре попытки контрнаступления, однако российские военнослужащие сорвали их планы.

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Марина Совина
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