В ДНР сообщили о неудачных попытках ВСУ перейти в наступление

Пушилин: ВС России сорвали попытки Украины перейти в наступление на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки контрнаступления. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, противник пытался наступать на четырех направлениях малыми группами при поддержке артиллерии, но Вооруженные силы (ВС) России сорвали планы украинских войск. «Практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — отметил он.

Ранее экс-генерал армии США Бен Ходжес спрогнозировал, что контрнаступление ВСУ начнется через несколько недель на южном фронте. Он предположил, что атака будет проходить на очень узком участке южного фронта. Главными задачами Киева он считает «пробить российскую оборону, дойти до побережья Азовского моря, перерезать сухопутный коридор и приступить к изоляции Крымского полуострова».

17 апреля американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля. Согласно информации, оно будет предпринято 10-м украинским оперативным корпусом, состоящим из девяти бригад, которые в настоящий момент перевооружаются силами США и союзников.

Комментируя подобные высказывания, Пушилин отметил, что сомневается в успехе возможного масштабного контрнаступления Киева. Он отметил, что давать прогнозы невозможно из-за большого объема информации, часть из которой является умышленными «вбросами».