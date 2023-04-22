Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине между победой на выборах и инаугурацией

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах 2024 года сразу же разрешить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед своими сторонниками, политик уточнил, что займется этим вопросом еще до того, как въедет в Белый дом после инаугурации.

Ранее Трамп пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

В апреле Трамп заявил, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным чувствовал любовь политика по отношению к Украине. «Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент"», — сказал бывший глава Белого дома.