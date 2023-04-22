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04:22, 22 апреля 2023Мир

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине между победой на выборах и инаугурацией

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на выборах 2024 года сразу же разрешить конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед своими сторонниками, политик уточнил, что займется этим вопросом еще до того, как въедет в Белый дом после инаугурации.

Ранее Трамп пообещал сразу же позвонить российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому в случае избрания главой американского государства. «Я гарантирую, что смогу разрешить этот вопрос… Мы заключим сделку в течение 24 часов», — заявил тогда политик.

В апреле Трамп заявил, что в беседах с российским лидером Владимиром Путиным чувствовал любовь политика по отношению к Украине. «Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: "Этого не будет, пока я президент"», — сказал бывший глава Белого дома.

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Марина Совина
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