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08:14, 23 апреля 2023Россия

В экзамен на права включили вопросы про электросамокаты

МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про электросамокаты

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МВД включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы про правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает ТАСС.
ещены на официальном сайте МВД России.

В ведомстве пояснили, что скорректировали билеты в связи с изменившимися с 1 марта правилами дорожного движения.

В новой версии ПДД особое внимание уделено СИМ: электросамокатам, электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобным средствам. Теперь они займут промежуточное положение между пешеходами и велосипедистами. В обновленных правилах разъясняется, как нужно двигаться водителям СИМ и какие запреты на них распространяются. Также с 1 марта перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается во всех случаях.

Ранее сообщалось, что основные причины аварий с участием прокатных электросамокатов — неровность дорожного покрытия, невнимательность пользователей и потеря управления. Снижению аварийности поспособствовало ограничение максимальной скорости самоката до 25 километров в час и введение множества «медленных» зон.

Марина Совина
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