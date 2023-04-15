Названы главные причины аварий с электросамокатами

«АльфаСтрахование»: причина аварий с электросамокатами — неровность дорожного покрытия

Основные причины аварий с участием прокатных электросамокатов — неровность дорожного покрытия, невнимательность пользователей и потеря управления. Проблемы назвали RT, ссылаясь на исследование «АльфаСтрахования».

Отмечается, что вред, причиненный третьим лицам, с использованием прокатных электросамокатов — редкость: менее 3 процентов всех обращений в компанию. Количество инцидентов с их участием сохранилось на уровне одного-двух на 100 тысяч поездок.

По словам специалистов, этому поспособствовало ограничение максимальной скорости самоката до 25 километров в час и введение множества «медленных» зон. Помимо этого, на текущий момент крупнейшие операторы имеют базовую страховку пользователя, включенную в стоимость каждой поездки.

С 28 марта в Москве вновь появилась возможность арендовать электросамокаты в приложении «Яндекс Go».

