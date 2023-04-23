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02:12, 23 апреля 2023Мир

Во Франции пригрозили оставить Каннский фестиваль без света

Профсоюз Франции CGT пригрозил оставить Каннский фестиваль без света из-за Макрона

Фото: Vincent Kessler / Reuters

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем профсоюзе Франции «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить Каннский фестиваль и другие крупные мероприятия без света из-за политики президента страны Эммануэля Макрона. Заявление организации опубликовала газета Le Figaro.

«Макрон обещал 100 дней на умиротворение, мы обещаем ему 100 дней действия и гнева!», — говорится в заявлении. В частности, одной из причин недовольства стала пенсионная реформа, которая предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

«В мае делайте, что хотите!» — заявили в CGT, отметив, что Каннский фестиваль, Гран-при Монако, турнир «Ролан Гаррос» и Авиньонский фестиваль «могут пройти в темноте».

18 апреля после телеобращения Эммануэля Макрона во Франции прошла серия новых акций протеста. 15 апреля Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ был опубликован и вступил в силу. При этом президент признал, что реформа, «со всей очевидностью», не была принята обществом, и выразил сожаление, что «консенсус по ней не был найден».

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Марина Совина
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