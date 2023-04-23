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07:00, 23 апреля 2023Мир

Президент Бразилии отреагировал на критику после высказываний об Украине

Президент Бразилии Силва заявил, что хочет найти третью альтернативу для решения конфликта
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва отреагировал на критику в свой адрес, вызванную его недавними заявлениями по конфликту на Украине. Об этом сообщает Reuters.

Политик заявил, что Бразилия не намерена кому-либо угождать своей позицией по ситуации вокруг Украины. По его словам, он осуждает действия российских властей, однако организовать переговоры обеих сторон конфликта необходимо. «Я хочу найти третью альтернативу [для решения конфликта], которая заключается в построении мира», — отметил Лула да Силва.

Президент также уточнил, что он не приравнивает Москву и Киев в этом конфликте, поскольку он понимает значение территориальной целостности. Он призвал прекратить боевые действия, добавив, что Бразилия готова к роли посредника в переговорах. «Лучше найти выход за столом, чем продолжать искать выход на поле боя», — подчеркнул бразильский лидер.

В начале апреля Лула да Сильва заявил, что Киеву следует отказаться от притязаний на Крым, признав его российским, ради достижения мира на территории Украины. Помимо этого, президент Бразилии также обвинил США в подогревании конфликта на Украине, призвав власти страны перейти к поиску мирного урегулирования.

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