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21:28, 23 апреля 2023Спорт

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче РПЛ

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА упустил победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 22-й минуте форвард армейцев Антон Заболотный вывел команду вперед. Однако за три минуты до конца основного времени Вильсон Изидор сравнял счет. С 40-й минуты гости играли в меньшинстве, так как защитник Марио Митай получил две желтые карточки.

Таким образом, ЦСКА остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 45 очков. «Локомотив» расположился на десятой строчке, набрав 28 баллов.

В следующем туре армейцы сыграют на выезде с «Ахматом» 29 апреля. «Локомотив» днем позже примет на своей арене «Химки».

Ксения Курашкина
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