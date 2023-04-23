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13:38, 23 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении девяти украинских беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении девяти беспилотников ВСУ

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Российские силы уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило Минобороны России в воскресенье, 23 апреля.

По данным ведомства, украинские БПЛА были уничтожены в Донецкой народной республике (населенные пункты Кирилловка и Валерьяновка), в Луганской народной республике (Кременная и Рубежное), а также в Таврийске Херсонской области.

21 апреля украинский дрон атаковал энергетиков, работавших в поселке Старомихайловка в Донецкой народной республике. Как сообщает Министерство угля и энергетики ДНР, с помощью беспилотника украинские военные сбросили взрывоопасный предмет на автовышку сотрудников «Региональной энергопоставляющей компании», восстанавливавших электроснабжение в населенном пункте.

18 апреля сообщалось, что в Буденновском районе Донецка средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате случившегося погибли двое мужчин.

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Варвара Кошечкина
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