Крупнейший магазин duty free России возобновит работу

Самый крупный российский магазин duty free возобновит работу 24 апреля в Шереметьево

Крупнейший магазин duty free в России, расположенный в международном терминале C московского Шереметьево, возобновит свою работу после паузы. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что магазин откроется 24 апреля. При этом алкогольная продукция станет доступна для покупателей спустя два дня после открытия основного магазина. Отмечается, что на территории duty free прошла реновация, изменилась линейка продаж, а также поменялась расстановка брендов и визуальная презентация товаров.

О закрытии магазина стало известно 19 апреля. По официальной информации, точку временно закрыли на реконструкцию, она начнет «поэтапно возобновлять» работу в конце апреля.

Однако ранее источники в отрасли сообщили, что duty free в Шереметьеве остановил работу из-за проблем с поставками. Магазины duty free терпят убытки из-за санкций Евросоюза и из-за ответных мер России. Из-за снижения пассажиропотока уже к марту 2022 года спрос на товары в магазинах duty free упал в два раза по сравнению с январем-февралем, то есть периодом до начала военных действий на Украине.