Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:43, 23 апреля 2023Экономика

Крупнейший магазин duty free России возобновит работу

Самый крупный российский магазин duty free возобновит работу 24 апреля в Шереметьево
СюжетРеновация Москвы:

Фото: Elena Rostunova / Shutterstock / Fotodom

Крупнейший магазин duty free в России, расположенный в международном терминале C московского Шереметьево, возобновит свою работу после паузы. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Пресс-служба воздушной гавани уточнила, что магазин откроется 24 апреля. При этом алкогольная продукция станет доступна для покупателей спустя два дня после открытия основного магазина. Отмечается, что на территории duty free прошла реновация, изменилась линейка продаж, а также поменялась расстановка брендов и визуальная презентация товаров.

О закрытии магазина стало известно 19 апреля. По официальной информации, точку временно закрыли на реконструкцию, она начнет «поэтапно возобновлять» работу в конце апреля.

Однако ранее источники в отрасли сообщили, что duty free в Шереметьеве остановил работу из-за проблем с поставками. Магазины duty free терпят убытки из-за санкций Евросоюза и из-за ответных мер России. Из-за снижения пассажиропотока уже к марту 2022 года спрос на товары в магазинах duty free упал в два раза по сравнению с январем-февралем, то есть периодом до начала военных действий на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра
Минобороны заявило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска
В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина
В Минобороны заявили об уничтожении 200 бойцов ВСУ на донецком направлении
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении
СК завел уголовное дело из-за гибели четырех человек в пожаре
В России отреагировали на слова китайского дипломата о принадлежности Крыма
Собянин назвал срок открытия нового автомобильного моста на юге Москвы
Военный эксперт объяснил провал контрнаступления ВСУ в Артемовске
Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.