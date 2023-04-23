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07:20, 23 апреля 2023Мир

В США описали сценарий вторжения Китая на Тайвань

Экс-командующий НАТО Ставридис: Китай сперва блокирует Тайвань и ударит ракетами по ПВО

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис описал сценарий вторжения Китая на Тайвань. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

Он предположил, что сначала КНР устроит экономическую блокаду острова, окружив кольцом боевых кораблей. Кроме того, таким образом Пекин продемонстрирует США и другим странам контроль над регионом.

После этого, считает экс-командующего НАТО, КНР ударит ракетами по узлам связи и средствам противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня, а затем начнется кибератака против военных объектов для создания паники. По мнению Ставридиса, данный этап будет самым разрушительным.

Ранее сообщалось, что Тайвань намерен закупить 400 ракет Harpoon у США для отражения возможных атак Китая.

С 8 по 10 апреля китайские вооруженные силы провели учения «Объединенный острый меч» вокруг острова Тайвань. Пекин заявил, что цель маневров — предупреждение выступающим за независимость острова и защита территориальной целостности и суверенитета КНР.

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Марина Совина
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