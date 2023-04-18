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00:38, 18 апреля 2023Мир

Тайвань закупит у США сотни ракет для отражения возможных атак Китая

Bloomberg: Тайвань закупит 400 ракет Harpoon у США для отражения возможных атак Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

Тайвань намерен закупить сотни ракет наземного базирования Harpoon у Соединенных Штатов для отражения возможных атак со стороны Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В сообщении говорится, что Пентагон уже смог заключить контракт с аэрокосмической корпорацией Boeing на закупку до 400 ракет Harpoon. Поставки будут осуществляться в рамках решения Конгресса США о продаже оружия Тайваню, принятого в 2020 году.

«Тайвань закупит до 400 ракет Harpoon наземного базирования, предназначенных для отражения потенциального китайского вторжения», — говорится в сообщении.

С 8 по 10 апреля китайские вооруженные силы провели учения «Объединенный острый меч» вокруг острова Тайвань. Пекин заявил, что цель маневров — предупреждение выступающим за независимость острова и защита территориальной целостности и суверенитета КНР.

Марина Совина
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