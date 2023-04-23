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01:55, 23 апреля 2023Бывший СССР

Полковник запаса назвал цели атак ВСУ по Крыму

Полковник запаса Пинчук: цель атак ВСУ по Крыму — раскрыть положение систем ПВО России
СюжетНаселение России:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) преследуют две задачи в периодических атаках беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом сообщил Ura.ru первый министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук.

По его словам, таким образом украинские военные хотят раскрыть положение систем противовоздушной обороны (ПВО) России. В качестве второй цели ВСУ он назвал психологическое воздействие на население с целью распространения паники и срыва туристического сезона.

«У них сейчас нет цели нанести какой-то мощный ущерб», — подчеркнул полковник запаса. Пинчук добавил, что массированные удары по полуострову ВСУ будут наносить, когда начнется активное движение по линии фронта.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сработала ПВО. По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.

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Марина Совина
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