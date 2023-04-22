В небе над Крымом отработали силы ПВО

Глава Крыма Аксенов заявил, что в небе над полуостровом отработали силы ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали в небе над Крымом. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы. «Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — призвал политик.

Другие подробности произошедшего он не привел.

В начале апреля сообщалось, что обломки сбитой в Крыму системами ПВО украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов полуострова. Снаряд был сбит в небе над Феодосией.