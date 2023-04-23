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19:41, 23 апреля 2023Наука и техника

Человечество предупредили об опасности искусственного интеллекта

Израильский историк Харари предупредил об опасности развития ИИ для демократий

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может угрожать в первую очередь демократическим странам. Об этом заявил израильский историк Юваль Ной Харари, его цитирует РИА Новости.

По мнению ученого, ИИ может поставить под сомнение господство человека на Земле. Харари объяснил, что новая технология может работать самостоятельно, придумывать истории, а также производить уникальный контент. Историк также подписал письмо, в котором ученые призывают ввести временный мораторий на исследования программного обеспечения наподобие ChatGPT.

«Это представляет угрозу для демократий в большей степени, чем для авторитарных режимов, поскольку демократии полагаются на общественный диалог. Демократия, по сути, и есть диалог. Люди разговаривают друг с другом. Если разговор перейдет в руки искусственного интеллекта, демократии конец», — выразил свою позицию Харари.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предупредил о большом влиянии искусственного интеллекта на выборы президента США в 2024 году. Бизнесмен утверждает, что без надлежащего надзора быстро развивающийся ИИ может стать «опасностью для общества», представляющей реальную угрозу для будущего человечества. По мнению Маска, возможности нейросетей уже превысили то, что может сделать большинство людей.

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Варвара Кошечкина
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