Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 23 апреля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Vadim Ghirda / AP

На краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 23 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что удары по позициям противника осуществлялись в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. «Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"», — отчитались в оборонном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра
Премьер Саксонии осудил отказ Германии от дипломатии при конфликте на Украине
В Минобороны отчитались о потерях ВСУ на двух направлениях
Драка пенсионерок в салоне сотовой связи в Москве попала на видео
Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось об уничтожении 95 бойцов ВСУ на купянском направлении
Минобороны заявило об уничтожении девяти украинских беспилотников
Жена российского капитана сообщила подробности о поисках судна в Красном море
Минобороны заявило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска
В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.