Минобороны заявило об уничтожении 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 23 апреля, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что удары по позициям противника осуществлялись в районах нескольких населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. «Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"», — отчитались в оборонном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.