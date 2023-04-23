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01:51, 23 апреля 2023Мир

Визит Лаврова на Кубу назвали символичным

Посол Кубы в России Пенья заявил, что визит Лаврова в страну имеет символичное значение
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья назвал символичным визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в страну. Его слова приводят «Известия».

«Вы знаете, я думаю, что визит Сергея Викторовича в наш район очень знаменательный, символичный», — заявил дипломат. Он отметил, что до того, как отправиться на Кубу, глава внешнеполитического ведомства посетил страны, которые отказываются подчиняться Западу, а также те государства, в которых понимают доводы российской стороны по ситуации в мире и конфликту на Украине.

Пенья подчеркнул, что в его районе практически все страны выступили против антироссийских санкций, поэтому приезд Лаврова, по его мнению, является признанием позиции, которой придерживается большинство стран региона.

Ранее директор управления Европы и Канады министерства иностранных дел Кубы Хисела Гарсия Ривера заявила об укреплении отношений с Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля. По ее словам, в настоящее время в процессе реализации находятся новые стратегические и приоритетные договоренности между сторонами.

Лавров прибыл на Кубу 20 апреля в рамках турне по Латинской Америке.

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Марина Совина
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