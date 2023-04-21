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06:37, 21 апреля 2023Мир

МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией

В МИД Кубы заявили, что отношения с Россией при новом правительстве станут более крепкими

Фото: Pool / Reuters

Отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими, заявила директор управления Европы и Канады министерства иностранных дел карибской страны Хисела Гарсия Ривера. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в настоящее время в процессе реализации находятся новые стратегические и приоритетные договоренности между сторонами.

По ее словам, отношения стран имеют историческое значение и очень сильную преемственность с момента кубинской революции в 1959 году. Она заявила, что дружба между Кубой и Россией сохранится «при любом правительстве». Дипломат также добавила, что стабильность в кубинской власти будет способствовать реализации совместных проектов.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на Кубу 20 апреля в рамках турне по Латинской Америке. 19 апреля глава ведомства нанес визит в Никарагуа. До этого в рамках турне Лавров также посетил Бразилию и Венесуэлу.

Министр направился в регион с актуальной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества стран в политической, торгово-экономической, образовательной и других сферах.

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Марина Совина
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