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03:02, 23 апреля 2023Интернет и СМИ

В Польше подготовили план госуправления на случай боевых действий

Radio ZET: правительство Польши разработало план госуправления на случай боевых действий

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские власти разрабатывают план государственного управления в случае боевых действий. Об этом сообщает радиостанция Radio ZET.

Проект документа уже опубликован на сайте Министерства национальной обороны Польши. Отмечается, что речь идет о обеспечении бесперебойного управления государством, а также о мониторинге и минимизации, а также устранении последствий угроз безопасности страны.

Кроме того, расширились полномочия премьер-министра Польши. В частности, глава кабмина сможет «гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью», что означает, что он получит возможность включить в систему управления страной и другие органы.

Ранее журналист Эугениуш Зинкевич заявил, что Польша готовит жителей к возможной войне с Россией. По его мнению, действия польских властей похожи на решения правительства страны в ходе межвоенного периода XX века.

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Марина Совина
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