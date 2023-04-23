Оператор рассказал об удивлении генералов в зоне СВО из-за визита Путина

Оператор Путина: для генералов в зоне СВО приезд президента России стал неожиданностью

Для генералов в зоне специальной военной операции (СВО) приезд президента России Владимира Путина стал неожиданностью. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова оператора, сопровождавшего главу государства.

Он заявил, что никто не ожидал, что приедет Путин. Это стало удивлением для военных. Генералам сообщали, что приедет высокопоставленный чиновник, но они не предполагали, что встретятся с президентом.

О посещении Путиным штабов войск Херсонской области и Луганской народной республики в зоне СВО стало известно утром 18 апреля. При этом сама поездка состоялась днем ранее.