Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:43, 23 апреля 2023Экономика

Россиянам рассказали о последствиях снижения цен на продукты

Доцент Лебединская: резкое снижение цен на продукты негативно отразится на экономике

Фото: Tara Clark / Unsplash

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм» рассказала о последствиях резкого снижения цен на продукты.

По ее словам, в этом случае пострадает экономика страны, поскольку падение цен приведет к росту экспорта, а импорт станет невыгодным. Экономист пояснила, что это негативно отразится на качестве продукции отечественных производителей из-за отсутствия конкуренции со стороны импортеров. Это также приведет впоследствии к сокращению экспорта, потому что некачественные товары не будут пользоваться спросом, добавила Лебединская.

Кроме того, отметила специалист, борьба с инфляцией может нанести урон экономике. «В условиях негибких цен резкое замедление инфляции может привести к увеличению фактической безработицы, сворачиванию программ госсубсидирования отдельных секторов экономики, повышению кредитных ставок или избыточному усилению курса национальной валюты», — указала она.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании некоторых товаров на фоне ослабления курса рубля к основным иностранным валютам. Уточнялось, что вырастет стоимость импортных товаров с коротким сроком хранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия высылает немецких дипломатов в качестве зеркальной меры. 34 сотрудника дипмиссии объявлены персона нон грата
В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков на природе
Россиянин Павлович выиграл шестой бой в UFC подряд в первом раунде
В Германии заявили о многочисленных жертвах среди ВСУ в Артемовске
Россиянам рассказали о последствиях снижения цен на продукты
Военкоры сообщили о взятии ВС РФ в плен украинских военных из «Эдельвейса»
Москвичам напомнили историю названия Нескучного сада в Москве
Внедрившийся к талибам британский шпион вернулся домой и убил сына
В Польше подготовили план госуправления на случай боевых действий
Дерипаска рассказал о «мире без гегемона» через пять лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.