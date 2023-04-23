Россиянам рассказали о последствиях снижения цен на продукты

Доцент Лебединская: резкое снижение цен на продукты негативно отразится на экономике

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в интервью агентству «Прайм» рассказала о последствиях резкого снижения цен на продукты.

По ее словам, в этом случае пострадает экономика страны, поскольку падение цен приведет к росту экспорта, а импорт станет невыгодным. Экономист пояснила, что это негативно отразится на качестве продукции отечественных производителей из-за отсутствия конкуренции со стороны импортеров. Это также приведет впоследствии к сокращению экспорта, потому что некачественные товары не будут пользоваться спросом, добавила Лебединская.

Кроме того, отметила специалист, борьба с инфляцией может нанести урон экономике. «В условиях негибких цен резкое замедление инфляции может привести к увеличению фактической безработицы, сворачиванию программ госсубсидирования отдельных секторов экономики, повышению кредитных ставок или избыточному усилению курса национальной валюты», — указала она.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании некоторых товаров на фоне ослабления курса рубля к основным иностранным валютам. Уточнялось, что вырастет стоимость импортных товаров с коротким сроком хранения.