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17:51, 23 апреля 2023Мир

Польша и Словакия передали Украине сломанные самолеты

The Economist: Польша и Словакия передали Украине сломанные самолеты Миг-29

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Польша и Словакия передали Украине сломанные самолеты. Об этом сообщает на издание The Economist.

По его данным, эти страны за последнее время отправили Украине восемь Миг-29. Однако оказалось, что большинство из них неисправны, поэтому истребители приходится разбирать и использовать для запасных частей. «Украине нужен новый флот», — добавили в издании.

Кроме того, депутат Верховной Рады Александра Устинова пожаловалась, что США поставили Киеву оружие в количестве гораздо меньше запрошенного.

Ранее стало известно, что страны НАТО обсудят передачу Украине западных самолетов на встрече контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн.

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Екатерина Власова
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