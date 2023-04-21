НАТО обсудит передачу Украине западных самолетов

Генсек НАТО Столтенберг: альянс обсудит в Рамштайне передачу Украине западных самолетов

Страны НАТО обсудят передачу Украине западных самолетов на встрече контактной группы по Украине на немецкой базе Рамштайн. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит Reuters.

«Что касается самолетов, страны НАТО — Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолетов МиГ-29, идет дискуссия о предоставлении других типов самолетов, это будет обсуждаться на встрече сегодня», — сказал он.

Ранее политик прокомментировал потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс. По его словам, все страны-участницы блока заявили о согласии на членство Украины.

До этого Столтенберг посетил Киев. По итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским он пообещал помочь Вооруженным силам Украины добиться полной оперативной совместимости с военными подразделениями НАТО.