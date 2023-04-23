«Ахмат» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в матче 24-го тура РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Ахмат-Арене» и завершилась со счетом 1:0. Ворота соперников поразил форвард Владимир Ильин на 86-й минуте. Таким образом, хозяева продлили серию без поражений до пяти игр.

«Ахмат» благодаря этой победе набрал 40 очков и поднялся с седьмого на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» на данный момент занимает девятое место, в активе команды 31 балл.

В следующем туре футболисты из Грозного сыграют дома с ЦСКА. Матч состоится 29 апреля. Сочинцы днем позже на своей арене проведут встречу с «Торпедо».