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19:09, 23 апреля 2023Спорт

Игрок клуба РПЛ предложил открыть сбор «на консультацию к окулистам» для судей

Владимир Сычевой предложил открыть сбор «на консультацию к окулистам» для судей РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой предложил открыть сбор средств «на консультацию к окулистам» для судей Российской премьер-лиги (РПЛ). Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее 23 апреля «Крылья Советов» со счетом 1:2 проиграли «Пари Нижний Новгород» в матче 24-го тура РПЛ. Сычевой опубликовал стоп‑кадр с моментом, в котором ему бьют по ногам в чужой штрафной зоне. Этот эпизод арбитры оставили без внимания.

Таким образом, после 24 матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. «Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 22 очка. Лидирует петербургский «Зенит» с 58 очками.

В следующем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Зенитом» 29 апреля. «Нижний Новгород» также в гостях встретится с «Оренбургом» днем позднее.

Андрей Стрельцов
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