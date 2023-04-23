Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:22, 23 апреля 2023Мир

Тайвань заявил о рисках для мировой торговли в случае войны с Китаем

Глава МИД Тайваня предупредил о риске для 40% мировой торговли в случае войны с Китаем

Фото: Timo Volz / Unsplash

Война на Тайване может нарушить более 40 процентов объема мировой торговли. О таких рисках в случае войны с Китаем предупредил глава тайваньского МИД Джозеф Ву в интервью испанской ABC.

«Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40 процентов товаров, перевозимых в мире, пересекают [Тайваньский] пролив», — сказал он. По словам министра, на острове производится свыше 60 процентов мировых полупроводников и 90 процентов самых современных из них.

Ву также выразил надежду, что нападение на Тайвань не произойдет, так как «война — не лучший путь развития страны».

Ранее отставной адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис описал сценарий вторжения Китая на Тайвань.
Он предположил, что сначала КНР устроит экономическую блокаду острова, окружив кольцом боевых кораблей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Сальдо опроверг данные о высадке ВСУ на левый берег Днепра
Минобороны заявило о взятии под контроль двух кварталов Артемовска
В СИЗО нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с дочерью россиянина
В Минобороны заявили об уничтожении 200 бойцов ВСУ на донецком направлении
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении
СК завел уголовное дело из-за гибели четырех человек в пожаре
В России отреагировали на слова китайского дипломата о принадлежности Крыма
Собянин назвал срок открытия нового автомобильного моста на юге Москвы
Военный эксперт объяснил провал контрнаступления ВСУ в Артемовске
Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.