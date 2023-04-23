В Белоруссии начали приводить в порядок позиции размещения комплекса «Тополь»

Военнослужащие Белоруссии занялись подготовкой стартовых позиций ракет «Тополь»

В Белоруссии военные занялись благоустройством стартовых позиций ракетного комплекса «Тополь». Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, военнослужащие Белорууссии проводят плановые работы — после зимы занимаются сезонной подготовкой инфраструктуры в надлежащем состоянии. В связи с этим, Минск приводит в порядок позиции, использовавшиеся как стартовые для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».

Стратегический ракетный комплекс «Тополь» способен передвигаться по бездорожью, но его применение осуществляется со специально подготовленных позиций.

14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна является мишенью НАТО со времен СССР.