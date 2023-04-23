Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 23 апреля 2023Бывший СССР

В Белоруссии начали приводить в порядок позиции размещения комплекса «Тополь»

Военнослужащие Белоруссии занялись подготовкой стартовых позиций ракет «Тополь»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Белоруссии военные занялись благоустройством стартовых позиций ракетного комплекса «Тополь». Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, военнослужащие Белорууссии проводят плановые работы — после зимы занимаются сезонной подготовкой инфраструктуры в надлежащем состоянии. В связи с этим, Минск приводит в порядок позиции, использовавшиеся как стартовые для размещения подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь».

Стратегический ракетный комплекс «Тополь» способен передвигаться по бездорожью, но его применение осуществляется со специально подготовленных позиций.

14 апреля министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна является мишенью НАТО со времен СССР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Киеве и Прибалтике осудили китайского дипломата за слова о Крыме
Стало известно о новых переговорах Месси с саудовским клубом
Водитель внедорожника избил беременную россиянку из-за дорожного конфликта
Полиция начала проверку инцидента с перевернувшейся на остановке коляской
Тело человека обнаружили после пожара в квартире в Москве
Спецназ Судана напал на конвой Франции при эвакуации граждан
Роспотребнадзор перечислил симптомы кори на разных стадиях заболевания
Автомобиль въехал в толпу на севере Франции
Свыше тонны зерен элитного кофе украли с московского склада
В Белоруссии начали приводить в порядок позиции размещения комплекса «Тополь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.