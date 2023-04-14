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13:59, 14 апреля 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Белоруссии назвал свою страну мишенью НАТО

Министр обороны Белоруссии Хренин заявил, что страна является мишенью НАТО со времен СССР

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия не изменило восприятие страны в НАТО — республика является мишенью Альянса со времен СССР, заявил глава белорусского Министерства обороны Виктор Хренин. Его слова передает ТАСС.

«Со времен Белорусского военного округа мы были мишенью для НАТО. Против нас постоянно велась разведка. Просто сейчас это еще более активизировалось», — сказал Хренин, указав, что это происходит из-за нежелания некоторых политиков садиться за стол переговоров.

Он также назвал попыткой нагнетать обстановку излишнее привлечение внимания к теме войны и ядерного оружия.

Ранее Хренин отметил, что увеличение численности польской армии до 300 тысяч человек, подготовка военной инфраструктуры и создание новых воинский частей являются признаками подготовки к войне со стороны Польши.

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Алевтина Запольская
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