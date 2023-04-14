В Белоруссии назвали признаки подготовки к войне со стороны Польши

МО Белоруссии: увеличение армии является признаком подготовки к войне со стороны Польши

Увеличение численности польской армии до 300 тысяч человек, подготовка военной инфраструктуры и создание новых воинский частей являются признаками подготовки к войне со стороны Польши. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БЕЛТА.

«Можно отметить количество военных учений и разведывательную деятельность, которая ведется против нас. Все это является индикаторами заблаговременной подготовки к войне», — сказал он. Как утверждает глава Минобороны, в Белоруссии понимают, что в данной ситуации на угрозу применения силы республика будет реагировать только силой.

Хренин добавил, что агрессивная настроенность руководства Польши против Минска выражается в заявлениях и принимаемых решениях. Он упомянул слова польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о необходимости новой Европы, которую готова возглавить Варшава.

Кроме того, министр обороны Белоруссии рассказал, что размещение в республике тактического ядерного оружия не изменило восприятие страны в НАТО — страна является мишенью Альянса со времен СССР. Он также назвал попыткой нагнетать обстановку излишнее привлечение внимания к теме войны и ядерного оружия.