Успешно протестирована универсальная прививка от многих штаммов гриппа

Science: на ранних клинических испытаниях протестирована универсальная вакцина от гриппа

Команда специалистов из Исследовательского центра вакцин Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США успешно протестировала универсальную прививку от многих штаммов гриппа. Внедрение препарата в клиническую практику позволит значительно снизить риск тяжелого заболевания. Выводы исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Существующие вакцины против гриппа защищают только от четырех штаммов: двух от гриппа типа А и двух от гриппа типа В. При этом каждый сезон появляется гораздо больше вариантов, а ученым приходится прогнозировать, какие из них будут доминирующими, чтобы привить от них популяцию. Поэтому вакцины от гриппа разрабатываются каждый год и нуждаются в регулярном обновлении.

Новый препарат был изучен в ходе ранних клинических испытаний на 52 здоровых взрослых людях, которым ввели одну из двух доз. Большинство участников получили более высокую дозу в виде первичной прививки, за которой затем следовал бустер. Экспериментальная вакцина против гриппа заставила иммунную систему вырабатывать «перекрестно-реактивные» антитела. Через год после прививки у испытуемых наблюдались антитела против многих штаммов гриппа типа А — одной из двух основных групп вируса.

Таких результатов удалось добиться благодаря уникальной технологии в процессе разработки. Современные вакцины против гриппа содержат ослабленные или инактивированные вирусы гриппа со смесью гемагглютининов — основного белка на поверхности патогена. Во время вакцинации иммунная система пациента вырабатывает антитела против верхней части этого белка. В этом и заключалась основная проблема, поскольку именно эти «верхушки» чаще всего мутируют, что приводит к необходимости ежегодного обновления вакцины. Однако у гемагглютининов есть и другой сегмент, который остается относительно стабильным. Новая прививка была ориентирована именно на нижнюю часть белка, что позволило сформировать устойчивый и длительный ответ сразу против большого количества штаммов.

Ученые называют вакцину перспективной и многообещающей, так как на данном этапе предварительного тестирования она выполнила все поставленные задачи. При этом они подчеркивают, что может потребоваться еще от пяти до десяти лет разработки для повсеместного использования.