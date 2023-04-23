Взлетевший на воздух склад боеприпасов вместе с бойцом ВСУ сняли на видео

РВ: российские военные сняли на видео взрыв склада боеприпасов вместе с бойцом ВСУ

Российские военные сняли на видео взрыв склада боеприпасов вместе с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На снятом с коптера ролике видно, как украинский солдат располагается в окопе у разрушенного здания, и в ту же точу прилетает мина. Взрыв был такой силы, что человека подбросило в воздух на несколько десятков метров.

Уточняется, что удар нанесли спецназовцы Шестой армии Западного военного округа.

22 апреля Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в лесном массиве, на котором запечатлено, как за мгновение до гибели военные украинской армии посмотрели в камеру российского дрона. Опорные пункты позиции бойцов ВСУ около населенного пункта Кременная несколькими точными залпами самоходных орудий «Нона-С».