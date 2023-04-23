Работников Wildberries принудили раздеваться до трусов для досмотра перед сменой

Mash: работников Wildberries принудили раздеваться до трусов для досмотра перед сменой

Работников склада маркетплейса Wildberries перед началом смены принуждают раздеваться до трусов с целью прохождения обязательного досмотра. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что так в компании борются с воровством. «Перед работой сотрудникам надо раздеться до нижнего белья и отдать вещи проверяющим, — уточняется в публикации. — И все это снимается на камеры».

14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены и штрафовали за брак товара.

Позже владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и продавцы Wildberries потребовали от ретейлера полмиллиарда рублей через суд.