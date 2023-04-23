В МИД оценили невыдачу российским журналистам виз США

Мария Захарова раскритиковала невыдачу виз США сопровождающим Лаврова журналистам

Невыдача виз США сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова журналистам является манипулированием темой свободы слова. Об этом в воскресенье, 23 апреля, в своем Telegram-канале написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова раскритиковала подобное отношение властей США к российским журналистам. «До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим"», — написала Захарова.

В понедельник, 24 апреля, Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

21 апреля официальный Захарова раскритиковала новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского об экзамене для получения украинского гражданства.