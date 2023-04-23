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16:23, 23 апреля 2023Мир

В МИД оценили невыдачу российским журналистам виз США

Мария Захарова раскритиковала невыдачу виз США сопровождающим Лаврова журналистам

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Невыдача виз США сопровождающим главу МИД России Сергея Лаврова журналистам является манипулированием темой свободы слова. Об этом в воскресенье, 23 апреля, в своем Telegram-канале написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова раскритиковала подобное отношение властей США к российским журналистам. «До их вылета в Нью-Йорк остается 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим"», — написала Захарова.

В понедельник, 24 апреля, Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

21 апреля официальный Захарова раскритиковала новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского об экзамене для получения украинского гражданства.

Владимир Седов
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