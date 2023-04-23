На Западе назвали условие для побуждения Украины к переговорам

FT: неудачное контрнаступление ВСУ побудит Запад посадить Украину за стол переговоров с РФ

Неудачное контрнаступление ВСУ побудит страны Запада посадить Киев за стол переговоров с Москвой. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Журналист отметил, что именно такого развития событий опасается президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что зимой в стране граждан призывали вступать в ВСУ. По данным издания, власти Украины ожидают, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тысяч солдат. «Но руководство боится, что их не хватит», — пишет автор материала.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал условие для начала контрнаступления ВСУ. По его словам, все зависит от партнеров Киева. «Когда они предоставят оружие, мы будем готовы», — сказал Данилов.

23 апреля сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук назвал чушью слухи о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По мнению экс-агента, такими заявлениями Запад и Украина добиваются эмоционального эффекта и хотят заставить российские войска паниковать.

