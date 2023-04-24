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18:27, 24 апреля 2023Силовые структуры

Российского «положенца» обвинили в организации АУЕ и игр в покер в колонии

В колонии Адыгеи «положенца» обвинили в создании ячейки АУЕ и организации игр в покер

Фото: Marin Tulard / Unsplash

В колонии Адыгеи «положенца» (представитель воров в законе — прим. «Ленты.ру») обвинили в создании ячейки АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) и организации азартных игр. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Республике Адыгея Татьяна Фадеева.

По версии следствия, осужденный, занимая высшее положение в преступной иерархии, проводил среди заключенных игры в покер и карты на деньги. Доход от этого шел на обеспечение созданной им ячейки запрещенного движения.

В отношении «положенца» возбуждено уголовное дело по статьям 282.2 и 282.3 («Организация и финансирование деятельности экстремисткой организации»), 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), а также части 3 статьи 171.2 («Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой») Уголовного кодекса РФ. Также к ответственности привлекутся участники ячейки, которые занимались сбором денег и помогали проводить азартные игры. У заключенных изъяли игровые наборы и бумагу, на которой велись расчеты после каждой игры.

14 апреля сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму членов ячейки АУЕ, вымогавших у россиян деньги.

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Илона Палей
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